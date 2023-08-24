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Dünya
AA 24.08.2023 19:02

Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesi de dahil olmak üzere Tver’de düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlere taziye mesajı gönderdi. Putin, olaya ilişkin başlatılan soruşturma için "Sonuna kadar gidilecek" dedi.

Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rus paralı savaşçılardan oluşan Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in özel uçağının düşmesi sonucu ölmesi gündemin üst sıralarında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin ile bir araya geldi.

Görüşmede dün Tver bölgesinde, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu uçak kazasıyla ilgili olarak öncelikle tüm mağdurların ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum, bu her zaman bir trajedidir. Öncü veriler, Wagner çalışanlarının da uçakta olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü
Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü

Wagner’in Ukrayna’daki “neo-nazi rejimine” karşı mücadelede önemli katkılar sağladığını belirten Putin, “Bunu biliyor ve hatırlıyoruz, unutmayacağız.” ifadesini kullandı.

"Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı"

Prigojin’i 90’lı yılların başlarından bu yana tanıdığını dile getiren Putin, “Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Son aylarda olduğu gibi kendisi için ihtiyaç duyduğu sonuçlara, ortak amaç için bunu yapmasını istediğimde ulaştı.” dedi.

Putin, Prigojin’in Rusya’nın yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde “başarılı sonuçlar” elde ettiğini belirterek, “Yetenekli bir iş adamıydı, sadece ülkemizde değil, yurt dışında özellikle de Afrika'da çalıştı. Petrol, gaz, değerli metaller ve taşlarla uğraştı. Dün Afrika'dan döndü ve burada bazı yetkililerle görüştü.” diye konuştu.

Tver bölgesinde düşen uçağa ilişkin gerekli soruşturmaların yapılacağına işaret eden Putin, şunları kaydetti:

“Soruşturma Komitesinin başkanı bu sabah bana rapor verdi. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek. Bundan şüphem yok. Yakın gelecekte araştırmacıların ne söyleyeceğini göreceğiz. Biraz zaman alacak.”

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