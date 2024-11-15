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Dünya
AA 15.11.2024 19:39

Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptı.

Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Almanya tarafının isteği üzerine Putin ile Scholz'un telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Putin, bu krizin, NATO'nun, güvenlik alanındaki Rus çıkarlarının göz ardı edilmesi ve Rusça konuşanların haklarının çiğnenmesi ile Ukrayna'da Rusya karşıtı sıçrama tahtasını oluşturma yönünde uzun yıllardır izlediği agresif siyasetinin sonucu olduğunu anımsattı. Putin, Kiev yönetiminin reddettiği müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve şimdi de müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı. Rusya'nın teklifleri belirli. Olası anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklere dayanmalı ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalı."

Açıklamada, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği aktarılarak, "Putin, ikili ilişkilerin, Alman hükümetinin dostça olmayan yaklaşımı sonucunda benzeri görülmemiş şekilde bozulduğunu belirtti. Rusya'nın enerji alanında yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini her zaman titizlikle yerine getirdiği, Alman tarafının ilgi göstermesi halinde de karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Scholz'a Rusya'nın bölgedeki gerginliği azaltma ve krize barışçıl çözüm bulma yönündeki girişimleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Putin ile Scholz'un Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

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