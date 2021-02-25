Kremlin Vladimir Putin Nikol Paşinyan'ın görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın Ermenistan'daki durumu müzakere ettiği belirtilerek, "Putin, yasalar çerçevesinde durumun çözülmesi için Ermenistan'da sükunetin ve düzenin korunmasından yana olduğunu vurguladı" denildi. Putin, tarafları itidale çağırdı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanının çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

Rusya'dan ilk açıklama

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması sonrası Rusya'dan ilk açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yapmıştı.

[Grafik: TRT Haber]

Peskov, açıklamasında "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" demişti.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanına dair kararı imzalamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamadı.