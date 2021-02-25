Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO'dan Ermenistan açıklaması: Barışçıl yollarla çözülmeli
[Fotoğraf: Reuters]
NATO, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten NATO, taraflara demokrasiye bağlılık çağrısı yaptı.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, İttifak'ın ortak ülkelerinden Ermenistan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.
Gerginliği daha da yükseltecek açıklamalar ve eylemlerden kaçınmanın önemine işaret eden Lungescu, "Siyasi farklılıklar barışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun şekilde demokrasiyle çözülmelidir" dedi.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanı'nın çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.
Etiketler: Ermenistan NATO
Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli'den Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz