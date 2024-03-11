Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2024 17:06

Putin, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onayladı.

Putin, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasına onay verdi

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.

Duma Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacak. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.

ETİKETLER
Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Almanya'dan Papa'nın "beyaz bayrak kaldırma" çağrısına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Şanlıurfa Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM'de
17:32
Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle bin uçuşun iptal edileceğini öngörüyor
17:23
Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi
17:19
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti
17:17
Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
17:11
Guterres: Ramazanın başlamasına rağmen Gazze'de katliam devam ediyor
Ankara'da ilkbahar
Ankara'da ilkbahar
FOTO FOKUS
Fahrettin Altun: İsrail'in suç dosyasını anlatmaktan geri durmayacağız
Fahrettin Altun: İsrail'in suç dosyasını anlatmaktan geri durmayacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ