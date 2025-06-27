Putin: Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile yeni bir barış müzakeresi turuna hazır olduğunu söyledi.

Görüşmelerin İstanbul'da yapılabileceğini belirten Putin, tarih konusunun ise henüz netleşmediğini kaydetti.

Putin, önceki görüşmelerde tarafların sunduğu öneriler arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade etti.

Ancak diyaloğun sürdürülmesiyle bu farkların zamanla kapanabileceğini umduğunu dile getirdi.

Belarus’un başkenti Minsk’te konuşan Putin, iki tarafın müzakere heyetlerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Ayrıca Rusya'nın, 3 bin Ukraynalı askerin daha cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.