DSÖ: Gazze'de her gün ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki durumun, felaketin ötesinde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 17'si kısmen hizmet verebiliyor. Gazze'nin kuzeyi ve Refah'ta hizmet veren bir hastane yok." dedi.

Ghebreyesus, İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından Gazze'de kurulan ve Birleşmiş Milletlerin (BM) dahil olmadığı insani yardım dağıtım noktalarında 500 kişinin gıdaya ulaşmak isterken öldürüldüğünü söyledi.

Yardıma ulaşmaya çalışanlara yönelik saldırıların, yaralanmalarda artışa ve yakıt, su ve tıbbi malzemelerin hızla tükenmesiyle hastanelerde ciddi yüke yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, "Gazze'deki açlık kimsenin peşini bırakmıyor, herkesi daha zayıf, hasta ve savunmasız hale getiriyor. Bu yılın başından bu yana her gün ortalama 112 çocuk akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün 2 Mart'tan sonra ilk kez bu hafta Gazze'ye yardım ulaştırabildiğini ancak bunun çok sınırlı olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 7 bin 300'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediğini anımsatan Ghebreyesus, "Ancak Gazze'nin 18 Mart'ta İsrail'in ablukası altına girmesinden bu yana yalnızca 294 hastayı tahliye etmemize izin verildi. Bu rakam, tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 10 binden fazla kişinin çok küçük bir kısmı." diye konuştu.

DSÖ, İran ile İsrail arasındaki ateşkesten memnun

Ghebreyesus, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak bunun, kalıcı olması temennisinde bulundu.

Karşılıklı saldırılar nedeniyle İran'ın 600'den fazla can kaybı ve 5 binden fazla yaralı; İsrail'in 28 ölüm ve 3 bin 200'den fazla yaralı rapor ettiğini aktaran Ghebreyesus, "DSÖ, 13-25 Haziran tarihlerinde İsrail'de sağlık hizmetlerine yönelik 9 saldırı, İran'da ise sağlık çalışanları ve hastalar arasında ölümler ile yaralanmalara neden olan 5 saldırı belgeledi. DSÖ, radyolojik ve nükleer riskleri izlemek de dahil İsrail ve İran ile çalışmaya devam edecek." dedi.