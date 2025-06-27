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Dünya
AA 27.06.2025 16:36

İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda en fazla zararı başkent Tahran ve Tebriz kentlerinin gördüğü ve başkentte yaklaşık 332 binanın saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.

İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:

"Mali ve yeniden yapılanma paketi hazırlandı ve hükümete sunduk. Pazar günü kabine tarafından onaylanırsa hasarın finansmanı için halka destek paketlerinin ayrıntılarını açıklayacağız."  

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