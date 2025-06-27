Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2025 15:14

İsrailli şirket, GKRY'de denize sıfır rezidanslar inşa etmek için izin aldı

İsrailli bir şirketin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde denize sıfır 2 rezidans inşa etmek üzere izin aldığı bildirildi.

İsrailli şirket, GKRY'de denize sıfır rezidanslar inşa etmek için izin aldı

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Çevre Kurumu, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik, iki rezidans inşa edilmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, ilgili haberinde, söz konusu rezidansların 15 katlı olmasının beklendiğini belirterek, inşaatın Alon Natan Rechter isimli İsrailli tarafından yönetilen Solvin Ltd adlı İsrail şirketi tarafından yapılacağı bilgisine yer verdi.

Haberde, Larnaka'da denize sıfır yapılacak iki binanın 40 milyon avroluk bir yatırımla inşa edileceği aktarılarak, GKRY Çevre Kurumunun inşaatlara şartlı izin verdiği savunuldu.

Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.

İsraillilerin GKRY'deki Larnaka ve Limasol kentlerinde gettolar kurduklarını savunan Rum basınında, GKRY'nin İsrail'in arka bahçesi haline geldiğini öne süren onlarca makale ve haber yayımlandı.

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Stefanu, İsraillilerin, Güney Kıbrıs'taki mülk ve iş yeri alımlarını organize şekilde yürüttüklerini ifade ederek, İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak, kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimi içinde olduklarını söylemişti.

Rum basını ve ana muhalefetten gelen "İsrail" eleştirilerinin arasında GKRY'nin Solvin Ltd'ye inşaat izni vermesi tepkilere neden oldu.

ETİKETLER
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İsrail
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de İsrail ve ABD destekli yardım noktalarında 500 kişi öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:38
İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü
16:33
İsrail'e silah gönderen ülkeleri kınayan önerge AKPM'ye sunuldu
16:29
Türkiye'nin elektrik üretimi nisanda arttı
16:11
AB, Batı Şeria'da "yerleşimci şiddeti"nin sona ermesini istedi
16:01
Bakan Uraloğlu: Türkiye, çatışmaların ortasında bir barış ve istikrar adasıdır
15:33
Yeni eğitim yılında gündem: Yapay zeka
Hatay'da "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının korunmasına destek
Hatay'da "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının korunmasına destek
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ