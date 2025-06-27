Hamas: Haaretz'in haberi, yardımların Filistinlileri öldürmek için kullanıldığını kanıtlıyor

Hamas, Haaretz gazetesinde askerlerin itiraflarına dayanan ve Filistinlilerin insani yardım dağıtım noktalarında öldürüldüğü konulu habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist işgal ordusundaki subay ve askerler, Gazze'deki yardım merkezlerinin yakınındaki Filistinlilere ateş açma emri ve üst düzey talimatı aldıklarına dair ifadelerini aktaran gazete haberi, bu suç mekanizmasıyla savunmasız sivilleri aç bıraktıktan sonra yardımları öldürme aracı olarak kullandığını teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun "hiçbir sebep olmaksızın" sözde yardım merkezlerindeki Filistinli kabalığı dağıtmak amacıyla doğrudan ateş açtığı belirtilen açıklamada, "Gazze'deki İsrail ordusunun ahlaki standartlarının tamamen çöktüğü" vurgulandı.

Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilerin sistematik bir şekilde öldürülmesinin "açıkça işlenen savaş suçu" niteliği taşıdığı kaydedilerek, "savaş suçlusu Binyamin Netanyahu liderliğindeki vahşetin başka bir kanıtı" olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik işlenen suçlara ilişkin "soruşturma ve sorumluların uluslararası adalete hesap vermesi için komite kurulması" çağrısında bulunuldu.

İsrail askerleri, yardım bekleyen Filistinlileri "oyuna benzeterek" öldürüyor

Haaretz gazetesinin haberinde İsrail askerleri, sözde insani yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" itiraf etti.

Haberde konuşmasına yer verilen bir İsrail askeri, "Burası bir ölüm tarlası. Görev yaptığım yerde her gün 1 ila 5 kişi öldürüldü. Onlara düşman gibi davranılıyor. Göz yaşartıcı gaz ya da başka toplumsal olaylara müdahale yöntemi yok, sadece ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, havan topları gibi akla gelebilecek her türlü silahla ateş açılıyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerine ateşle karşılık verildiği tek bir örnek görmediğini dile getiren asker, yardım noktalarında Filistinlilere ateş açmanın popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur olan "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununun İsrail versiyonunu, "salamura balık" şeklinde adlandırdıklarını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de silahlandırdığı işbirlikçi Yasir Ebu Şebab milisleriyle yardım dağıtım merkezleri çevresinde birlikte çalıştığını kaydeden bir subay ise ordunun yardım almaya çalışan halka yaklaşmamaları için ateş açarak çok sayıda Filistinliyi vurduğunu itiraf etti.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu, 516 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 799 kişinin yaralandığı açıklandı.