Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2025 17:31

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde kaçak yerleşim yeri kuruyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni kaçak yerleşim yeri kurmaya hazırlandığı belirtildi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde kaçak yerleşim yeri kuruyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Kefr Kaddum kasabasının kuzey kesimini bastı ve buraya yaklaşık 10 konteyner ev ve çadır yerleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Batı Şeria Sorumlusu Murad Şitivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin konteyner evleri gece saatlerinde ve İsrail askerlerinin koruması altında yerleştirdiğini söyledi.

Kefr Kaddum kasabası sakinlerinden olan Şitivi, saldırgan İsraillilerin birkaç ay önce silah zoruyla kasabanın kontrolünü ele geçirdiğini ve yolları tahrip ettiğini dile getirdi.

İsrailliler, kaçak yerleşim kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin kentlerini hatta köylerini bile birbirinden ayıran bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de her gün ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Putin: Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazırız
17:44
İzmir Aliağa'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı
17:33
Hamas: Haaretz'in haberi, yardımların Filistinlileri öldürmek için kullanıldığını kanıtlıyor
17:21
DSÖ: Gazze'de her gün ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor
16:38
İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü
16:33
İsrail'e silah gönderen ülkeleri kınayan önerge AKPM'ye sunuldu
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ