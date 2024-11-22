Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.11.2024 08:08

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yeni bir hediye gönderdi.

Buna göre Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, 70'ten fazla hayvanın yer aldığı hediyeyi, bir kargo uçağıyla Pyongyang'a getirdi.

Hayvanlar arasında bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu, çok sayıda sülün ve mandarin ördeği yer aldı.

Başkent Pyongyang ziyaretinde Bakan Kozlov, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya geldi.

Safkan at hediyesi

Putin, 2024 yılı başında, Kuzey Kore'nin ülkesine sağladığı askeri mühimmat karşılığında, Kuzey Kore lideri Kim'e 24 safkan at hediye etmişti.

Kim de 72'nci doğum gününü kutlamak için 7 Ekim'de Putin'e mesaj göndermişti. En yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutlayan Kim, Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade etmişti.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Kuzey Kore Kim Jong Un
Sıradaki Haber
Bilim insanlarından uyarı: 2100'e kadar 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:26
Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar belli oldu
07:36
Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
07:33
Bilim insanlarından uyarı: 2100'e kadar 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir
07:27
Samanyolu'nun dışında bir yıldızın ilk yakın çekim görüntüsü
07:20
İnsan saçından 200 kat ince: Hayat kurtarabilecek spagetti
06:52
Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu, bantla bağlandı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
FOTO FOKUS
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ