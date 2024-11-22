İnsan saçından 200 kat ince: Hayat kurtarabilecek spagetti

Bu spagetti, bitkilerin glikoz depolamak için kullandığı nişastadan üretiliyor. Geleneksel nişasta nanofiber üretim yöntemleri büyük miktarda su ve enerji gerektirirken, araştırmacılar çevre dostu bir yöntem geliştirerek doğrudan undan nanofiber ürettiler.

Araştırma ekibinden Dr. Adam Clancy, "Normal spagetti, su ve un karışımının metal deliklerden geçirilmesiyle üretilir. Biz de benzer bir yöntem kullandık ancak karışımı elektrik yüküyle çekerek nanofiber formunda spagetti elde ettik," dedi.

Elektrospinning yöntemiyle üretim

Araştırmacılar, bu spagettiyi elektrospinning adı verilen bir teknikle üretti.

Bu yöntemde un ve sıvı karışımı, iğne uçlarından elektrik yükü yardımıyla çekilerek 372 nanometre (metrenin milyarda biri) çapında lifler oluşturuldu.

Araştırma, UCL'de yüksek lisans öğrencisi Beatrice Britton tarafından yürütüldü.

Tıbbi ve endüstriyel potansiyel

UCL Eczacılık Fakültesi’nden Profesör Gareth Williams, "Bu nanofiberler, gözenekli yapıları sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek bandajlar veya hücrelerin kendilerini desteklemek için oluşturduğu protein ağını taklit eden doku yenileme iskeletleri olarak kullanılabilir" dedi.

Starch (nişasta), bol ve yenilenebilir bir malzeme olmasıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, un kullanılarak elde edilen nanofiberlerin, maliyeti düşürme ve çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Gelecek çalışmalar ve zorluklar

Araştırmacılar, bu yeni nanofiberlerin biyolojik uyumluluğunu ve hücrelerle etkileşimini araştırmayı planlıyor. Ayrıca, bu malzemenin ölçekli üretimi için uygun koşulların geliştirilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, bu spagetti türü yenilebilir değil; pişirilmesi halinde bir saniyeden kısa sürede eriyeceği belirtiliyor.

Araştırma sonuçları, Nanoscale Advances dergisinin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlandı.