Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Kuzey Akım'ı Angola-Saksonlar patlattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım boru hattındaki patlamaya ilişkin “Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar” dedi.
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Etiketler: Son Dakika Rusya
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