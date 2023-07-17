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AA
HABER GİRİŞ
17.07.2023 20:20
, 17.07.2023 20:24
SON GÜNCELLEME
17.07.2023 20:24
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor" dedi.
Kremlin: Kırım Köprüsü'ne saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz
Ayrıntılar geliyor...
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