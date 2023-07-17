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Dünya
AA 17.07.2023 19:01

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısı arttırıldı

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm ilan edilen şehir sayısını arttırdı.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısı arttırıldı
[Fotograf: AP]

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı, en yüksek risk anlamına gelen kırmızı kategorideki şehir sayısını düne göre 1 artırarak 17'ye çıkardı.

Bakanlık, hava sıcaklıklarında rekor kırılabileceği tahminleri dolayısıyla yarın için 20 kentte kırmızı alarm verirken, 19 Temmuz Çarşamba için de 23 kenti kırmızı kategoriye aldı. Böylece ülkedeki 27 büyük şehirden 23'ünde hava sıcaklığı alarmı en üst düzeye çıkarılmış oldu.

Yetkililer, aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız gruplar için değil, tüm halk için tehdit oluşturduğu uyarısında bulunurken, günün en sıcak saatleri 11.00-18.00'de dışarı çıkılmaması, bol sıvı ve taze meyve tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Sıcaklıkların bu hafta içinde batıdaki Sardinya adasında 47-48 derece, güneydeki Sicilya adasında 45-46 derece ve güneydoğudaki Puglia bölgesinde 45 dereceye çıkmasının beklendiği tahminleri basına yansıdı.

Bakanlığın kırmızı kategoride tuttuğu başkent Roma'da ise hava sıcaklığı bugün 40 dereceyi buldu.

Roma'nın simge yapılarından tarihi Kolezyum'u görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler yerleştirildiği görüldü.

Turistler, özellikle kent cadde ve meydanlarındaki çeşmelerde su almak için uzun sıralar oluştururken, bazı ziyaretçiler kentin tarihi meydanlarındaki çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Başkent Roma'da hava sıcaklığının yarın 43 dereceyle bu yıl en yüksek düzeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

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