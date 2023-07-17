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Dünya
AA 17.07.2023 19:43

Scholz, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememesini "kötü bir haber" olarak niteledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilememesini, kötü bir haber olarak nitelendirdi.

Scholz, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememesini "kötü bir haber" olarak niteledi
[Fotograf: AA]

Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında Brüksel'de düzenlenen zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi kötü bir haber. Komşu ülkesini böylesi bir saldırganlıkla işgal eden bir ülke için bu aynı zamanda dünyanın geri kalanına da kötü bir mesajdır." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyada yansımaları olacağına işaret eden Scholz, "Güney Amerika da dahil olmak üzere pek çok devlet, yüksek fiyatlar, gıda güvenliği sorunları ve diğer zorluklar nedeniyle Rusya'nın savaşının etkilerini yaşıyor. Ancak herkes bunun arkasında ne olduğunu, yani prensipte Rusya'nın dünyada iyi bir şekilde bir arada yaşama konusunda kendini sorumlu hissetmemesiyle ilgili olan bir tutum olduğunu anlayacaktır" diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Avrupa'ya olan eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Scholz, "Avrupa'nın dünyadaki diğer ülkelerle ilişkilerinde saygının önemli olduğuna ve Avrupa'nın sömürge geçmişiyle ilgili olarak da yapacak bir şeyimiz olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu nedenle, konuşmaları ve tartışmaları her zaman en büyük hassasiyetle ilerletmeniz gerekir. Bu anlaşmaları tamamlamamızdan yanayım" ifadelerini kullandı.

Scholz, AB-CELAC toplantısının önemine de dikkati çekerek, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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