Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunda görüştü.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunun ele alındığını belirten Peskov, "Tarafların tutukladığı kişilerin iadesiyle ilgili uzman düzeyinde çalışmaya devam edilmesinde mutabık kalındı." dedi.
Peskov, görüşmede, Normandiya formatında temasların sürdürülmesi konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.
Kaynak: AA