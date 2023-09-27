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Dünya
AA 27.09.2023 20:43

Putin, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakıt ürünlerine yönelik ihracat yasağına rağmen fiyatların arttığını belirterek, "Tedbirler alındı ama perakende fiyatları artıyor. Tüketicinin sonuçlara ihtiyacı var. (Rus hükümeti) Sizden olaylara daha hızlı tepki vermenizi istiyorum" dedi.

Putin, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti eleştirdi
[Fotograf: Reuters]

Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin 21 Eylül’de yürürlüğe koyduğu benzin ve motorin ihracat yasağını değerlendirdi.

Rusya’da yakıt fiyatlarındaki yükselişin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşandığına işaret eden Putin, "Petrol fiyatları yükseliyor, şirketler ihracat yaparak maksimum kar elde etmek istiyor. Her şey gayet anlaşılır" ifadelerini kullandı.

Putin, yakıt ihracat yasağına rağmen Rusya’da fiyatların artmaya devam ettiğini belirterek, "Tedbirler alındı ama perakende fiyatları artıyor. Tüketicinin sonuçlara ihtiyacı var. Sizden olaylara daha hızlı tepki vermenizi istiyorum" dedi.

İhracat yasağının sonuç getirmesini umduğunu vurgulayan Putin, "Sizinle de konuştuğumuz gibi şirketlerle daha yakın çalışmamız gerekiyor ki onlar da sorumluluklarını anlasınlar" diye konuştu.

"Yakıt fiyatlarına ilave tedbirler alınacak"

Toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin yakıt fiyatlarına ilişkin ilave tedbirler almayı planladığını söyledi.

İç piyasa için üretilen ancak yüksek gelir beklentisiyle ihraç edilen petrol ürünlerine ilave vergi getirmeyi planladıklarına işaret eden Novak, petrol rafinerilerine yönelik sübvansiyonları da gözden geçirdiklerini belirtti.

Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

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