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Dünya
TRT Haber 27.09.2023 20:24

Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
[Fotograf: AA]

Demokrat Partililerden gelen istifa çağrıları yoğunlaşırken, Senatör Menendez ve eşi Nadine Arslanyan, New Jersey eyaletinden üç insanından rüşvet aldığı suçlamasını reddetti.

ABD Kongresinin önde gelen isimlerinden Bob Menendez'in başı altınlarla dertte
ABD Kongresinin önde gelen isimlerinden Bob Menendez'in başı altınlarla dertte

Menendez pasaportunu teslim etti. Sadece Senato görevi çerçevesinde yurt dışı seyahate çıkabilecek. Yalnız Washington - New York hattında ve ailesini görmek için Florida’ya seyahat edebilecek.

Menendez sanıklardan yalnız eşi ile görüşebilecek.

Menendez 100 bin, Arslanyan 250 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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