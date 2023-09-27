Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.09.2023 18:13

DSÖ: Mevcut COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut COVID-19 aşılarının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü duyurdu.

DSÖ: Mevcut COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor
[Fotograf: AP]

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuzey yarımkürede kış mevsimi öncesi COVID-19 ile ilgili endişe verici eğilimleri görmeye devam ettiklerini dile getiren Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve ABD'de son 28 günde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kabullerin arttığını söyledi.

Ghebreyesus, COVID-19 ile ilgili aşılamanın en fazla risk altındaki kişiler için düşük kaldığını, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin ilk doz aşıyı aldığını fakat sadece 3'te 1'inin hatırlatma dozunu vurulduğunu ifade etti.

"COVID-19, 2 yıl önceki gibi akut kriz olmayabilir ancak bu onu görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor" diyen Ghebreyesus, ülkelerin COVID-19 ile mücadele için çok fazla yatırım yaptığını ve bu konudaki önlemlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Libya'daki kriz halinin sürdüğünü söyleyen Ghebreyesus, "Libya'da resmi olarak 4 binden fazla kişi öldü, 8 bin 500'den fazla kişi kayıp ve 30 binden fazla kişi yerinden edildi" dedi.

Ghebreyesus, Libya'daki sağlık tesisleri ve hastanelerin, yapısal hasar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği ile sağlık çalışanlarının yetersizliği nedeniyle yalnızca 3'te 1'inin işlevsel durumda olduğunu kaydetti.

DSÖ'nün Libya'daki yerel otoriterlerle işbirliği içerisinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunları desteklemek için DSÖ'nün acil durum fonundan 2,3 milyon dolar ayırdıkları ve 11 milyon dolar tutarında yardım çağrısı başlattıklarını belirtti.

"Mevcut COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor"

"Son dönemde COVID-19 vakaları artarken yeni varyantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yeni varyantlar için yeni aşı programlarına ihtiyaç duyulacak mı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ'nün COVID-19'a Karşı Mücadele Teknik Heyeti Lideri Maria Van Kerkhove, COVID-19'un yaygın yeni varyantları olan EG.5.1 (Eris) , XBB.1.5 ve BA.2.86'nın (Pirola) ciddiyet düzeyinde bir değişiklik tespit etmediklerini dile getirdi.

COVID-19'a karşı alınan önlemlerin işe yaradığını vurgulayan Kerkhove, "Mevcut COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor, ciddi hastalıkları ve ölümleri önlüyor." dedi.

ETİKETLER
Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sıradaki Haber
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
Bisikletli Güzelgün'e çarparak ölümüne neden sürücü teslim oldu
18:05
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
17:48
Devlet korumasında yetişen 1017 genç kamudaki kadrolara atandı
17:47
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
17:35
Zoom Ödülleri'nde en çok ödül TRT’nin oldu
17:11
NATO, ilk Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaşmasını memnuniyetle karşıladı
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ