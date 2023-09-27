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Dünya
İHA 27.09.2023 18:05

Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı

Azerbaycanlı pilotlar, 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenleri gökte har-ı bülbül çizerek andı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın üçüncü yılı geride kaldı.

Savaşta hayatını kaybedenler için Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 2. Fahri Hiyaban'daki şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi.

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Törende Azerbaycan AZAL pilotları da göklerde duygusal anlara imza attı. Pilotlar, havada har-ı bülbül çiçeği sembolünü çizdi.

Hasret ve ayrılığın sembolü: Har-ı bülbül

"Sarı bülbül" olarak da bilinen "har-ı bülbül", Azerbaycan'da 2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin sembolü olarak kabul ediliyor.

Karabağ Savaşı’nın başladığı günden itibaren har-ı bülbül, Azerbaycan halkının mücadelesinin sembolü haline geldi.

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Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
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