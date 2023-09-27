Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, DHA 27.09.2023 11:00

Azerbaycan: Vatan uğrunda savaşan her bir asker kahramandır

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında görüntü paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in geçit törenindeki görüntülerine de yer verildi.

Azerbaycan'da 27 Eylül Şehitleri Anma Günü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu güne özel bir video paylaştı.

"Vatan uğrunda savaşan her bir asker, kahramandır" başlığıyla, paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in geçit törenindeki görüntülerine de yer verildi.

Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığı duyurdu.

Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu
Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu


 

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Meksika’da Monterrey ve civarında çok sayıda ceset bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
İhracatın yüzde 42,3'ü büyük ölçekli girişimlerden
12:12
ABD'de hükümet bir kez daha "kapanma" riskiyle karşı karşıya
12:10
İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
12:09
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır
12:05
Kripto para borsası Binance, Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırıyor
12:09
Erzurum Şehir Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet veriyor
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
FOTO FOKUS
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ