Azerbaycan: Vatan uğrunda savaşan her bir asker kahramandır

Azerbaycan'da 27 Eylül Şehitleri Anma Günü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu güne özel bir video paylaştı.

"Vatan uğrunda savaşan her bir asker, kahramandır" başlığıyla, paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in geçit törenindeki görüntülerine de yer verildi.

Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığı duyurdu.



