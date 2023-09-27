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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı 27.09.2023 10:10

Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığı açıklandı.

Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonunda şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısını açıkladı:

"Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180'i Milli Savunma Bakanlığı, 12'si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Şehitlerden biri ise sivil.

Şehit düşen 11 askerin kimlikleri adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirlenecek.

Operasyonda 511 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da şehit olan 180 askerin isimlerini yayınladı.

Ne olmuştu?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Yaklaşık 24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi ve ateşkes ilan edildi.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.

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