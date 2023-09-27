Azerbaycan Karabağ'da ele geçirdiği silah ve mühimmatın listesini yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından ele geçirdiği silah ve mühimmatın listesini yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"27 Eylül saat 10.00 itibarıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yerel antiterör tedbirlerinin tamamlanmasının ardından el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmat hakkında bilgi verildi."

Liste şu şekilde:

1105 adet Hafif silah ve bombaatar, 60 adet topçu silahı, 226 adet hava savunma sistemi, 425 bin 375 mühimmat, 2 bin 721 adet teçhizat ve malzeme, 223 adet optik ve diğer cihazlar, 22 adet zırhlı araç, 125 adet araç ekipmanı, 21 adet römork.

[Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Ne olmuştu?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Yaklaşık 24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi ve ateşkes ilan edildi.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.