Fransa'da öğrencilerden Meclis önünde "barınma" protestosu

L'Union Etudiante sendikasının, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Paris'te üniversite öğrencileri Meclisin önünde çadır kurarak kötü barınma koşullarını protesto etti.

???? Lancement de notre enquête sur le mal-logement étudiante



Aujourd’hui, les étudiant•es ont planté leurs tentes devant l’Assemblée Nationale.



Peut être qu’avec ça, les macronistes se rendront enfin compte qu’il est temps d’agir et de sortir les étudiant•es de la précarité ! pic.twitter.com/aTlmpluIzB — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) September 26, 2023

Dün de Bordo ve Lille kentlerinde öğrenciler, aynı gerekçeyle eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda çadır kurdu.

Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

Aynı mecrada sendika tarafından paylaşılan görüntülerde, ellerinde "Çabuk 150 bin öğrenci evi inşa edelim" ve "Sokaktaysam okuyamam" yazılı pankartlar taşıyan gençlerin, sokakta çadırların önünde oturduğu görülüyor.