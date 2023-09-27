Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.09.2023 19:51

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi

Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 960'a yükseldiği duyuruldu.

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baytas, depremin bilançosunda artış olduğunu ve ölü sayısının 2 bin 960'a yükseldiğini söyledi.

Sahadaki çalışmalar devam ederken, yıkılan evlerin sayımı sürecinin de çeşitli paydaşlar arasında koordineli olarak yürütüldüğünü kaydeden Baytas, hükümetin, hasarlı evlerle ilgili sayım işlemlerini gelecek ayın sonundan önce tamamlamayı umduğunu dile getirdi.

Baytas, sayım sürecinin bitiminden sonra, bu eylül ayından itibaren ve bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ödeme yapılacağını ifade etti.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.

En son yapılan bilgilendirmede depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946 olarak açıklanmıştı.

ETİKETLER
Fas Deprem
Sıradaki Haber
Arazide buldukları havan mermisini eve getirdiler: 8 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
Putin, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti eleştirdi
20:42
İzmir açıklarında 241 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:42
Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
20:16
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi'nden Tebbun’a güven mektubu
21:26
Kenya'da, öğrencilerin fotoğraflarını paylaşan okullara para cezası
19:46
Arazide buldukları havan mermisini eve getirdiler: 8 kişi öldü
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Satılık ev ilanı artıyor, alıcı bulunmuyor
Satılık ev ilanı artıyor, alıcı bulunmuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ