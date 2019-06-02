ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri adaylarından Kamala Harris, San Francisco'da MoveOn'un ev sahipliği yaptığı "Big Ideas Forum"da (Büyük Fikirler Forumu) yaptığı konuşma sırasında, bir protestocunun eylemiyle karşılaştı.

Harris, toplumsal cinsiyetle ilgili bir soruya cevap verirken, sahneye çıkan 24 yaşındaki hayvan hakları aktivisti Aidan Cook, Harris'in mikrofonunu aldı.

Protestocu mikrofonu alırken, Harris'in dikkatini hakkında konuştuğu cinsiyetten daha büyük bir fikre çekmek istediğini söyledi.

Etkinliği düzenleyenler ise yaşananlar nedeniyle Harris'ten özür diledi.

ABD’de Senatoya ilk defa seçilen eski California Başsavcısı Kamala Harris, 2020’de yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

2010-2016 arasında Kaliforniya Başsavcılığı görevini yürüten Harris, 2016 yılındaki Kongre seçimlerinde Senatoya girmeyi başardı. Özellikle orta sınıfa ciddi vergi indirimleri vaadiyle öne çıkan Harris, Hintli bir anne ile Jamaikalı bir babanın çocuğu olarak da dikkat çekiyor.

Kaynak: Reuters, BBC International