İngiltere Prens Philip’i son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanırken tören ile ilgili tedbirlere azami önem gösteriliyor.

COVID-19 önlemleri nedeniyle Prens Philip’in cenaze törenine katılacakların sayısı 30 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Windsor belediye başkanı John Story, Cumartesi günü Edinburgh Dükü'nün cenazesinin yakınında toplananların para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Maidenhead belediye başkanı olan John Story, cenazenin Prens’in sevenleri için zor olacağını söyledi.

Gereken her türlü tedbirin alınacağını belirten Story, "Herkesten, kendilerinin ve başkalarının sağlık güvenliğini düşünmesini ve Windsor'a girmemesini istemeliyiz" dedi.

Yas tutanlardan Windsor’daki kalenin dışına çiçek bırakmak yerine çevrimiçi bir taziye kitabını imzalamaları da isteniyor.

Cenazenin Windsor'daki kale duvarlarının arkasında tutulacağı ve halkın pek çoğunun göremeyeceği belirtiliyor.

Polis güvenlik önlemlerini arttırdı

Thames Valley Polisi de halktan COVID-19 önlemlerini takip etmelerini isterken güvenlik önlemleri kapsamında Windsor şehir merkezinde devriye gezeceklerini bildirdi.

Polis cenaze töreninden önce olası bir terör saldırısına karşı telefon kutuları, posta kutuları, kanalizasyon ve çöp kutularında arama çalışmalarını sürdürüyor.

