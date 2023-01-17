İngiltere Prensi Harry'nin Yedek isimli kitabı ülkeyi karıştırdı.

Tartışmalar birbirini izlerken Kral Charles sessizliğini koruyor.

Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklara göre, bu sessizliğin altında öfkenin yanı sıra büyük bir korku da yatıyor.

Charles oğlu Harry ile yüzleşerek, sert bir savaşa girmekten çekiniyor, hatta dolaylı yollardan uzlaşma mesajları yolluyor.

Kral'ın sırlarının açığa çıkacağı endişesiyle sustuğu iddia ediliyor

Kral Charles'ın Harry'nin ihanetini ve aldatmacasını görmezden gelebileceği konuşuluyor.

Kral'ın özellikle eski eşi Diana ve şimdiki eşi Camilla ile ilişkileri hakkındaki sırların açığa çıkmasından endişe ettiği de iddialar arasında.

Bu sırların İngiltere monarşisinin sonunu getirebileceğini öne sürenler bile var.

Uzmanlar, Prenses Diana'nın ölümünden bu yana İngiliz Kraliyet ailesinin bu kadar büyük bir sarsıntı geçirmediği görüşünü savunuyor.

Prens Harry kitabında babası Charles'ın kendisi hakkında söylediği "yedek" sözünün yanı sıra Veliaht Prens William ve eşi Kate'i de ırkçılık ve ayrımcılık ile suçluyor.

Bu suçlamaların tahtın bir sonraki varisini şimdiden yıprattığı yorumları yapılıyor.