Uluslararası Af Örgütünün başlattığı kampanyada, Olivier Vandecasteele'nin serbest bırakılması çağrısıyla toplanılması hedeflenen 150 bin imzanın 90 binine ulaşıldı.

Örgütün kampanya duyurusunda, sivil toplum kuruluşu çalışanı olduğu belirtilen Vandecasteele'nin İran tarafından salıverilmesi, tutulduğu yerin açıklanması, iyi muameleye tabi tutulması, avukatına ve Belçika'nın konsolosluk hizmetlerine erişimine izin verilmesi çağrıları yer alıyor.

İşkence ve kötü muamele iddiası

Af Örgütü, Vandecasteele'nin daha önce çalıştığı ve yaşadığı İran'da şubat ayında tutuklandıktan sonra ağustosa kadar Evin cezaevinde tutulduğunu, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.

Vandecasteele'nin ağustostan beri nerede olduğunun bilinmediği ifade ediliyor.

25 yıl hapis cezası verilmişti

Olivier Vandecasteele, Tahran Devrim Mahkemesinde görülen davada, "casusluk ve İran'a karşı ABD hükümetiyle işbirliği yaptığı" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Kara para aklamak" suçundan 12,5 yıl hapse mahkum edilen Belçikalıya, döviz kaçakçılığından da 2,5 yıl hapis ve para cezası ile 74 kırbaç cezası verilmişti.

İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının, Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık 2022'de İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan askıya alma tasarısı, 21 Temmuz 2022'de de Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.