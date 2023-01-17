Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düştüğü Seti Nehri Vadisi yakınında arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

Yetkililer, kimlik tespiti yapılan cesetlerin ailelerine teslim edilmeye başlandığını ancak kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yabancı uyrukluların cesetlerinin Katmandu'ya gönderildiğini açıkladı.

Bu arada, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karakutu Fransa'da incelenecek

Nepalli yetkililer, uçağın dün bulunan karakutusunun Fransa'ya gönderileceğini ve burada yapılan inceleme sonucunda düşüş nedeninin belirlenebileceğini açıkladı.

Havacılık uzmanları uçağın alçak irtifada kontrolden çıktığını iddia ederken, ülkede "son 30 yılın en ölümcül kazası" olarak kayda geçen olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Uçuş Güvenliği Vakfının verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi.

70 can kaybı

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, Nepal Sivil Havacılık Teşkilatı, uçakta 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Kore vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının olduğunu açıklamıştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülkede 1 günlük ulusal yas ilan etmişti.