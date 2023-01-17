Fransız Sud Ouest internet sitesinin haberine göre, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), Darwin Climax Coalition ve Razom We Stand derneklerinin 13 Ekim 2022'de TotalEnergies hakkında "savaş suçuna ortak olma" iddiasıyla yaptıkları suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, dosyada sunulan tüm unsurların hem yasal hem de olgusal olarak derinlemesine bir analizinden geçirildikten sonra kararın verildiğini kaydetti.

"Karar politik gerekçelerle verildi"

Dosyanın avukatları William Bourdon, Vincent Brengarth, Henri Thulliez, "Fransa'nın mevcut ekonomik ve siyasi durumu göz önüne alındığında kararın politik gerekçelerle verildiğinin anlaşıldığını" belirterek, TotalEnergies'e Fransa'daki kırılgan bu durum nedeniyle dokunulmadığını söyledi.

Avukatlar, kararı Paris Temyiz Mahkemesine götüreceklerini açıkladı.

Şikayetin perde arkası

Fransız Le Monde gazetesi, ağustosta sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında istimal ettiği üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies'in yüzde 49'una, Rus şirketi Novatek'in de yüzde 51'ine sahip olduğu, Sibirya’daki Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.

Bunun üzerine, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies’i Ukrayna’da savaş suçlarına ortak olmakla suçlamıştı.

Şikayet dosyasında “TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürülmüştü.

TotalEnergies ise şikayetlerin asılsız ve iftira içerdiğine ilişkin açıklama yayımlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.