Guiole, kolera salgınında 16 kişinin öldüğünü, 1376 kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.

Yağmur sezonunda kolera vakasının arttığına dikkati çeken Guiole, salgının Malavi'den yayılmış olabileceğini kaydetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kolera ile mücadelede halka, daha fazla hijyen önlemi alması çağrısı yaptı.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakası tespit edilen ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.