Takvimi 1997 yılının Ağustos ayına doğru geri saralım ve tarihin unutulmaz anlarından birine yani Galler prensesi Diana’nın cenaze törenine göz atalım. Halkın çok üzgün olduğu ilk göze çarpan detaylardan biri. Prenses Diana’nın hem kendi halkı hem de diğer halklar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir Kraliyet üyesi olduğu sır değil. Ancak ona duyulan bu sevginin Kraliyet ailesi hakkında çıkan dedikoduların da ardı arkasının gelmediği bir dönemi başlattığı bir diğer gerçek. Şimdi ise o cenazedeki iki tedirgin bakışlı çocuktan biri Diana’nın küçük oğlu Harry’nin Saray’ın sırlarını birilerinden öç alırcasına döktüğü bir dönemdeyiz.

[William ve Harry, annelerinin cenaze töreninde.]

Sussex dükü Harry anılarını yazdı

O cenazede 12 yaşında olan Harry, bugün evli ve iki çocuk babası… Fakat Sussex Dükü, 2018 yılında Amerikalı aktris Meghan Markle ile evlilik kararı verdiğinden beri Saray’da gergin bir hava hakim. Zira, Kraliyet ailesi hakkında bilinmemesi gereken aslında ailenin özel hayatı olan birçok bilgi sürekli olarak kendisi tarafından paylaşılıyor.

Diğer taraftan, Harry’nin bugüne kadar açıkladıkları şahsına da zarar veren bir noktaya geldi. Eleştiri okları her ne kadar Kraliyet ailesi hakkında soru işaretlerine de çevrilse, Harry artık ailesinin özel hayatını paylaşan bir Sussex Dükü olarak görülüyor.

Kitap umulduğu gibi yankı buldu mu?

Harry'nin son olarak gündeme geldiği skandalsa kaleme aldığı Spare (Yedek) kitabı... Kitabın konusu adından anlaşılacağı üzere kendini "yedek" olarak gören bir veliaht prensin otobiyografisi... Dağıtımından önce içeriğiyle basına sızan Harry'nin anıları beklenildiği gibi yankı bulmuş da görünmüyor. Zira, Kraliyet üyesi birinden böyle bir hamle beklenmiyordu.

Peki, veliaht Harry, Spare (Yedek) isimli kitabında ailesi ve kendi hakkında neler paylaştı? Bu kitaptaki dikkat çekici konuları haberimizde derledik.

İşte anılardan bazıları...

Kimilerine göre, Sussex Dükü Harry kitabında abisi yani Galler Prensi William hakkında söyledikleriyle biraz kıskanç kardeş tablosu çiziyor. Çünkü yazdıklarının çoğu abisi ve yengesiyle ilgili…

Harry’nin iddialarından biri William’ın Meghan hakkındaki sözleri. Öyle ki bir tartışma sırasında William’ın Meghan için “zor” ve “kaba” tabirlerini kullanması kardeşlerin arasında kavga çıkarmış. Hatta, abisi Harry’i yere fırlatıp, bazı yaralanmalara bile sebep olmuş.

Harry, şunu da belirtiyor; William onu hırpalarken kardeşinden karşılık vermesini de istemiş. Fakat Harry kitabında bu olaya ilişkin şu açıklamayı yapıyor:

"Ona karşılık vermemi istedi ama yapmamayı seçtim.”

Nazi kostümü fikri abisi ve yengesinden gelmiş

Kitapta ayrıca 2005'teki bir partide Harry’nin Nazi kostümü tercihinin ardında abisi ve yengesinin olduğu da belirtiliyor. Harry, o kostümü giymesinin nedeni olarak kendisini bunu yapmaya teşvik eden Prens William ve eşi Catherine’nin olduğunu iddia ediyor.

Bu olayı İngiltere'deki Sun gazetesinin ön sayfasındaki fotoğrafla hatırlıyoruz. 2005'te Harry, bir kostüm partisinde Alman askeri ceketinin üzerine gamalı haç simgesinin bulunduğu kol bandı takarken görülmüştü.

Harry, abisiyle çok yakın bir ilişkileri olmasına rağmen, 2011’de William ve Kate evlenince eskisi gibi olmadıklarını da söylüyor.

Ayrıca, Harry, Meghan ile evlenmeden önce William ve Kate Suits dizisini severek izliyormuş.

Kral Charles'tan imalı şakalar

Galler prensesi Diana’nın ölümü sadece bir kaza olarak görülmüyor. Suikast olduğu yönünde iddialara inan büyük bir kesim de var. Bunun nedeni ise Diana’nın Harry’nin babası Kral Charles ile boşanmasına neden olan aldatma dedikoduları. Bu yüzden, Harry gerçek babasının Prenses Diana’nın eski sevgilisi Binbaşı James Hewitt olduğu yönündeki dedikodularla da büyüdü.

Harry’nin kitabında işte bu iddialara dair babasıyla yaşadığı anılar da yer alıyor. Öyle ki, kitapta Kral Charles’ın Harry’e gerçek babasının Hewitt olduğunu ima edip, “sadistçe” şakalar yaptığı da var.

"Bu söylentinin bir nedeni Binbaşı Hewitt'in alev alev kızıl saçlarıydı ama bir diğer nedeni de sadizmdi” diye yazıyor Harry. "Annemin Binbaşı Hewitt'le ben doğduktan çok sonra tanışmasına aldırmayın, hikaye unutulmayacak kadar iyiydi” diye bir notu da ekliyor Sussex Dükü..

Camilla’yla evlenmesini istememişler

Kitaba göre hem William hem de Harry, babaları Camilla’yla olan ilişkisini açıklamadan önce ona "diğer kadın" adını vermişler. Ayrıca, William ve Harry kardeşlerin ortak bir isteğine de değinilmiş kitapta. Anekdota göre, Sussex Dükü, babasına şimdi Kraliçe olan Camilla ile evlenmemesini söyleyip, onun "kötü bir üvey anne" olacağından korktuğunu söylemiş.

Fakat, Harry, Camilla’nın böyle olmadığı için şükran duyduğunu da belirtiyor.

"Çaydan hemen önce bana kötü davranıp davranmayacağını merak ettiğimi hatırlıyorum. Hikaye kitaplarındaki tüm kötü üvey anneler gibi olabileceğini… Ama o öyle değildi. Willy gibi ben de bunun için gerçek bir şükran duydum” diye yazıyor.

Harry, Afganistan'da öldürdüğü kişi sayısını da açıkladı

Harry’nin kitabında sadece aileyle ilgili değil kendisiyle ilgili de dikkat çekici açıklamalar var. Sussex Dükü, Afganistan’da İngiliz ordusunda görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyor ve hatta savaşın hararetinden hedeflerini insanlardan çok "satranç taşları" olarak gördüğünü de ekliyor.

Öyle ki, "Öyleyse benim numaram: Yirmi beş. Beni tatmin eden bir sayı değildi. Ama beni utandıran bir rakam da değildi" diye yazıyor.

Harry ayrıca "O yirmi beş kişiyi insan olarak düşünmediğini” de söylüyor. “İnsanları insan olarak düşünürseniz onları öldüremezsiniz. İnsanları insan olarak düşünürseniz, insanlara gerçekten zarar veremezsiniz. Tahtadan kaldırılan satranç taşlarıydılar. Onları 'ötekileştirmek' için eğitildim, iyi eğitildim. Bir düzeyde, bu öğrenilmiş tarafsızlığın sorunlu olduğunu kabul ettim. Ama aynı zamanda bunu askerliğin kaçınılmaz bir parçası olarak da gördüm” diyor.

Bu sözler, bazı İngiliz güvenlik ve askeri figürlerinin eleştirilerine de neden oldu. Prensin sözlerinin ardından Taliban da tepki gösterdi.

Harry, biri 2007'den 2008'e, diğeri 2012'den 2013'e uzanan iki Afganistan görevinde bulunmuştu.

Kraliyet ailesi üyesi olmak nasıl bir şey?

Harry kitabında Kraliyet ailesi üyesi olmanın bazı tanımlamalarını da yapıyor. Hatta bu konuda eleştiri sayılacak durumlara da yer veriyor. Onlardan bazı örnekler şöyle;

Fiziksel temasta “sıfır tolerans”

Harry, bir Kraliyet üyesi olarak, kendileriyle "diğerleri" arasında bir "tampon bölge" olmasını sağlamanın onlara nasıl öğretildiğini de anlatıyor. Ailenin kendi içinde de "mesafe" olduğunu şu ifadelerle yazıyor:

“Birini ne kadar severseniz sevin, sözgelimi hükümdar ile çocuk arasındaki o uçurumu asla aşamazsınız veya Varis ve Yedek arasında. Fiziksel olarak da ama aynı zamanda duygusal olarak da.”

Kraliyet ailesi "neredeyse hiç" para taşımaz

Harry, bir Kraliyet ailesi olmayı, Jim Carrey'in oynadığı 1998 filmine atıfta bulunarak, hiç bitmeyen bir "Truman Şovu"na benzetiyor. "Gerçeküstü bir durumda" yaşamak gibi tanımlıyor.

Hiç arabası olmamış

Dük ayrıca nasıl hiç arabası olmadığını ve Londra Metrosu ile "neredeyse hiç" seyahat etmediğini de belirtiyor. Hatta, 2020’de Saray’dan ayrılmadan önce de ne çevrimiçi bir sipariş vermiş ne de teslimatı almış.

Pazarlık yapmayı seviyor

Kraliyet ailesi her yıl bir giyim parası alıyor, ancak Harry bunun kesinlikle takım elbise, kravat ve tören kıyafetleri gibi resmi giysiler için olduğunu söylüyor.

Dük, günlük giyimi için indirimli mağaza TK Maxx'te, özellikle yılda bir kez yapılan indirim sırasında Gap veya J Crew gibi markalardan pazarlık yapmaktan keyif aldığını da belirtiyor.

Kraliçe salata sosu yapardı

Harry'nin anılarında ikinci Elizabeth ve eşi Prens Philip ile ilgili anektodlar da var...

Buna göre, Kraliyet ailesi yazlarını Balmoral'da gözlerden uzakta geçirirken, Prens Philip'in pek çok "tutkusundan" biri barbekü yapmakmış. "Kraliçe'nin ise "uzmanlığı" salata sosu yapmak" diyor Harry.