ABD Kongresi Türkiye raporu güncellendi
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi geçtiğimiz ay yayımladığı Türkiye raporunu güncelledi. İki ülke ilişkilerinde olumsuz etki yapabilecek bazı ifade ve değerlendirmeler rapordan çıkarıldı. Yeni bölümler de eklenerek rapor yeniden paylaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Türk-Amerikan ilişkileri üzerine 22 Aralık 2022'de yayımladığı raporda güncellemelere gitti.
Raporun dilinde 'yumuşama' yapıldı. İki ülke arasındaki sorunlu konulara ilişkin bazı detaylar tamamen çıkarıldı.
Yeni değerlendirmeler de eklenerek rapor yeniden paylaşıldı.
Kongrenin güncellenmiş raporunda, ilk halinde 'dış politika' başlığı altında yapılan bazı değerlendirmeler yer almadı.
'Türkiye'nin dış politika rotasının Batı'ya yönelik olmaktan çıktığına' ilişkin ifade metinden çıkarıldı.
Rusya-Ukrayna diplomasisi vurgusu
Güncellenen raporda, ilk halinde yer almayan, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü diplomasiye dikkat çekildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye’nin Ukrayna'ya verdiği destek bakımından önemli bir caydırıcı güç olduğuna' dair değerlendirmesi paylaşıldı.
Raporun güncel halinde, ABD’nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceği konusundaki kısım da tamamen çıkarıldı.
Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü mücadeleye vurgu yapılan bir kısım eklendi.
"Türk makamları, ABD'nin de terör örgütü olarak tanımladığı PKK teröristlerine karşı aralıksız çabalarını sürdürdü." denildi.
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