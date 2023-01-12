Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgalindeki sahalardan Esed rejimine petrol satışını durdurması ekmek krizine neden oldu.

Rejim kontrolündeki kalabalık kent merkezlerinde faaliyet gösteren fırınların büyük bir kısmı, akaryakıt yokluğu nedeniyle üretime ara verdi.

Fırınların tam kapasite çalışmaması halkın ekmeğe ulaşımını engellerken, haftada bir gün çalışan bazı fırınların önlerinde ise metrelerce kuyruk oluşuyor.

Paket halinde satılan 7 Suriye ekmeği fırınlardan 3000 SL'ye (yaklaşık 9,5 TL) alınabilirken, karaborsada aynı paketteki ekmeğin fiyatı 2 katına kadar çıkabiliyor.

AA ekibinin çektiği görüntülerde de Şam'daki bazı fırınların kapalı olduğu ve açık olanların ise önündeki sıralar dikkati çekiyor.

Akaryakıt krizi

Uzun zamandır Esed rejiminin tuttuğu bölgelerde yaşanan akaryakıt krizi, kışın gelmesi ve PKK/YPG'nin işgalindeki sahalardan petrol satışını durdurmasının ardından derinleşti.

Rejim, çözüm olarak aralık 2022'de yakıt fiyatlarına yaklaşık ortalama yüzde 20 zam yapmıştı.

Rejimin hükümet başkanı Hüseyin Arnus, günlük 200 bin varil petrol ihtiyaçları olduğunu ancak çıkardıkları petrolden bu ihtiyacın sadece yüzde 10'luk bölümünü karşılayabildiklerini ileri sürmüştü.