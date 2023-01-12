Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve Afgan hükümetinin Çin uyruklular dahil, tüm ülkelerin vatandaşlarını koruyabileceklerini umut ediyor" dedi.

Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana gelmişti.

Taliban Sözcüsü, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Patlama esnasında bakanlık binasında Çin heyeti ile görüşmeler yapıldığı açıklanmıştı.