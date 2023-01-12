Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çin: Afganistan'daki patlamada Çin heyeti hedeflendi
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün Afganistan'da 20 kişinin öldüğü patlamada Çin heyetinin hedeflendiğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve Afgan hükümetinin Çin uyruklular dahil, tüm ülkelerin vatandaşlarını koruyabileceklerini umut ediyor" dedi.
Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana gelmişti.
Taliban Sözcüsü, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Patlama esnasında bakanlık binasında Çin heyeti ile görüşmeler yapıldığı açıklanmıştı.
Etiketler: Afganistan Çin Kabil
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