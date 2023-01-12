Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), Şili'nin Coquimbo kenti yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), Şili'nin Coquimbo kenti yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Depremde büyük hasar veya can kaybı kaydedilmedi.
USGS, depremin 56.7 km derinlikte olduğunu ekledi.
Depremi ilk bildiren Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin büyüklüğünü 6,2'den 5,5'e revize etti.
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