Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de sağlık krizi büyüyor
İngiltere’de sağlık hizmetleri, tarihindeki en ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyiş rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre ülkede sağlık sistemi "en zorlu kışı" yaşıyor.
İngiltere uzun yıllardır tartışılan Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki zorlukları aşmaya çalışıyor.
Koronavirüs salgını sonrası daha da zorlanan sistem, şimdi "Strep A" ve grip vakalarındaki artışla karşı karşıya kaldı.
Acil servislerdeki bekleme süreleri ve sorunun nasıl çözüleceği ülkede en fazla tartışılan konuların başında geliyor.
Sağlık çalışanlarının grevleri ise devam ediyor. Ambulans personeli ve hemşireler bu ay da grev yapacak.
Hükümet ise önümüzdeki iki yıl içerisinde sağlık sektörüne 14 milyar sterlin ek fon ayırdığını açıkladı.
Etiketler: İngiltere
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