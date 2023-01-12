Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Halk Maslahatı ve Meclis üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ülkenin yeni dönemde yasama çalışmalarını güncellemeyle ilgili görevler konuşuldu.

Halkın yüksek temsil organı, Türkmenistan’ın Halk Maslahatını oluşturmayı teklif eden Berdimuhamedov, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede yasama yetkisini kullanan Türkmenistan Ulusal Konseyinin, tek meclisten oluşan Türkmenistan Meclisi haline gelmesinin uygun olacağını düşünüyorum."

Bir sonraki toplantı 10 gün içinde yapılacak

Yeni kurulacak Türkmenistan’ın Halk Maslahatının yetkileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Birincisi; Anayasa kanunlarını kabul etmek, bunlara değişiklik ve eklemeler yapmak için teklifleri incelemek ve onaylamak. İkincisi; ülkenin iç ve dış politikasının ana yönlerini ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma programlarını belirlemek. Üçüncüsü; Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yıllık konuşmasını dinlemek. Dördüncüsü; barış ve güvenlik konularını değerlendirmek. Beşincisi; Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkileri kullanmak."

Berdimuhamedov, konuyla ilgili bir sonraki toplantının 10 gün içerisinde yapılacağını ve teklifi, Türkmenistan Devlet Başkanı'na ileteceklerini, onaylanması halinde de gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Türkmenistan, 1 Ocak 2021'de "çift meclisli parlamento sistemi"ne geçmişti.