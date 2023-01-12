Olay, dizüstü bilgisayarının kaybolmasından oteli sorumlu tutan bir müşterinin yönetimle tartışması sonrası yaşandı.

Çin'in Şangay şehrinde aracıyla lobiye giren öfkeli müşteri, içeride bir tur attı.

Arka kapıdan çıkmaya yöneldi; ancak kapıyı aşamadı. Bu sırada çalışanlar, aracın kapısını açmak istedi.

Sürücü yeniden harekete geçti. Girdiği ön kapıya yönelerek çıkmak için hamle yaptı. Sonunda durmak zorunda kaldı.

Kimsenin yaralanmadığı olay, anbean kayıt altına alındı.

28 yaşında bir erkek olduğu belirtilen müşteri polis tarafından gözaltına alındı.



