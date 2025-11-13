Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 13.11.2025 20:35

Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü

Portekiz'de fırtına ve şiddetli yağmura neden olan kötü hava şartlarından dolayı 2 kişinin öldüğü, 13 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü
[Arşiv]

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Savunma Kurumu (ANEPC), "Claudia" adı verilen fırtınanın ülkenin orta bölgelerinde etkili olduğunu bildirdi.

ANEPC, Setubal kentine bağlı Seixal ilçesinde bir evin sular altında kalması sonucu 88 yaşlarında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgede evleri su basan 10 kişinin de tahliye edildiği bilgisi verildi.

ANEPC ve Portekiz Ulusal Jandarması (GNR), özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkili olan kötü hava şartlarından mevcut durumda 13 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 200 kadar ağacın devrildiğini, büyük çoğunluğu su baskını olmak üzere 1500'den fazla yere müdahale edildiğini açıkladı.

Başbakan Luis Montenegro da sosyal medyada yayımladığı mesajda yaşanan trajediden dolayı "derin üzüntü" duyduğunu ifade ederek, ölenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Trafikte de ciddi sorunların yaşandığı Portekiz'de birçok bölgede bar ve restoranlar kapatılırken, okullar tatil edildi.

Kanarya Adaları'nda okullar tatil edildi

Diğer yandan "Claudia" fırtınası, Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya'da da yaşamı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağışın düştüğü ve rüzgarın saatte hızı 100 kilometreyi geçtiği Kanarya Adaları'nda okullar tatil edildi.

İspanya'nın birçok bölgesinde yerel yönetimler olası sel ve su baskınlarına karşı Sivil Koruma ekiplerinin alarma geçtiğini duyurdu.

