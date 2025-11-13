Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2025 18:59

AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026'da kaldırmaya hazırlanıyor.

AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yayımladı.

AB'nin gümrük vergisi alınmayan küçük parsel akışını önlemek için harekete geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa'daki satıcılara haksız rekabete yol açtığı ve çevresel endişeleri artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, 150 avroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Yapılacak değişiklikle, gümrük vergilerinin AB'ye giren bütün mallara yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, durumun aciliyeti nedeniyle gümrük vergilerinin 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede uygulamaya alınacağı bildirildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

ETİKETLER
Online Alışveriş Avrupa Birliği Çin
Sıradaki Haber
Fosil kaynaklı karbon emisyonlarında bu yıl yeni rekor seviye görülebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünde en önemli aktörlerin başında
19:31
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
18:49
Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi
18:44
Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi
18:38
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
18:26
DMM’den "TOKİ" iddialarına yalanlama: Paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ