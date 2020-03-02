Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Portekiz'de ilk koronavirüs vakaları
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Portekiz'de iki kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Portekizli SIC televizyonu, hastalardan birinin yakın zamanda İtalya'yı ziyaret ettiğini, diğerinin ise İspanya'dan geldiğini duyurdu.
Söz konusu kişilerin Porto kentindeki bir hastanede tutulduğu belirtilirken, yetkililerin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortayan çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48'i buldu.
Toplam vaka sayısı ise 89 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirus- covid-19Son Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 13:23
Sıradaki Haber
NASA: Koronavirüs salgını Çin'deki hava kirliliğini azalttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz