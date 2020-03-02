Portekizli SIC televizyonu, hastalardan birinin yakın zamanda İtalya'yı ziyaret ettiğini, diğerinin ise İspanya'dan geldiğini duyurdu.

Söz konusu kişilerin Porto kentindeki bir hastanede tutulduğu belirtilirken, yetkililerin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortayan çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48'i buldu.

Toplam vaka sayısı ise 89 bini aşmış durumda.