Ülkede iki yıldır azınlık hükûmetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) sunduğu ve 27 Ekim'de mecliste reddedilen 2022 bütçesinin ardından başlayan hükûmet krizi erken seçim kararıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı De Sousa, yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları ve Devlet Konseyini dinledim. Ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu analiz ettim. Tüm bunların sonunda meclisi feshederek, 30 Ocak'ta erken seçime gitme kararı aldım" dedi.

"Sözü halka vermenin demokrasinin bir parçası olduğunu" vurgulayan De Sousa, bütçe krizine alternatif sunmanın en iyi yolunun sandığa gitmek olduğunu savundu.

Bu arada De Sousa'nın erken seçim için belirlediği 30 Ocak 2022 tarihi ülkedeki siyasi partiler arasında tartışma konusu oldu.

Bazı siyasi partiler, AB'nin kurtarma fonundan gelecek kaynakların yönetiminin en kısa zamanda yapılması için seçim tarihinin öne çekilmesi gerektiğini savundu.

Portekiz yasalarına göre meclisin feshedilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 55 ila 60 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.

Meclisi feshetme kararını açıklayan Cumhurbaşkanı De Sousa'nın ise seçimlerin ocak ayı sonunda yapılmasını sağlamak için henüz kararın üzerine imza atmadığı belirtiliyor.