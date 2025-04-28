Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2025 21:44

Portekiz Başbakanı, elektrik kesintisinde siber saldırı göstergesi olmadığını söyledi

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

Portekiz Başbakanı, elektrik kesintisinde siber saldırı göstergesi olmadığını söyledi
[Fotograf: Reuters]

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.

Lizbon Havalimanı'na polis takviyesi

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

İspanya'daki nükleer reaktörler "güvenli durumda"

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi'nden (NSC) yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin "güvenli durumda" olduğu aktarıldı.

NSC açıklamasına göre, kesintinin ardından reaktörler otomatik olarak durarak acil durum jeneratörleri devreye girdi.

Açıklamada, sürecin ülkedeki nükleer santrallerin beklenmeyen bir elektrik kesintisine yanıt vermesi için tasarlanan prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

Madrid Acil Servisi, 1679 vakayla ilgilendi

Madrid Acil Servisi, elektrik kesintisinin başladığı 12.30'dan 16.30'a kadar 1679 vakayla ilgilendiklerini duyurdu.

Başkent Madrid'deki itfaiye merkezinden yapılan açıklamada da çoğu asansörde kalanları kurtarma olmak üzere 210 müdahalede bulunulduğu belirtildi.

ETİKETLER
Portekiz Elektrik
Sıradaki Haber
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Pakistan, Hindistan'ın askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"ndaki payını koruyacak
22:05
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
22:03
BM: Gazze'de gıda tedarikiyle ilgili durum giderek kötüleşiyor
22:03
Kastamonu'da yangında 3 ev ile 3 ahır zarar gördü
21:51
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
21:59
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ