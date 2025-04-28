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Dünya
AA 28.04.2025 19:41

İspanya Başbakanı: Elektrik kesintisinin nedenine dair kesin bir bilgi yok

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

İspanya Başbakanı: Elektrik kesintisinin nedenine dair kesin bir bilgi yok
[Fotograf: Reuters]

Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.

Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

3 bölge, merkezi hükümetin yönetimi devralmasını istedi

Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.

Sanchez, "Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.

Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.

Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.

"Kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırlanıyor"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı.

İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti.

Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti.

Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Sanchez, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin durum değerlendirmesi için toplanacağını ve gerekli görülmesi durumunda ek tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.

İspanya'da 3. seviye acil durum planı neleri kapsıyor?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

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