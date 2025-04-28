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Dünya
AA 28.04.2025 20:23

İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Yangın, 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.

İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığını açıkladı.

Vali Aşuri, "Yangın tamamen söndürüldü. Önceliğimiz patlama alanında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmak." dedi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın "güvenlik önlemlerine uyulmaması ve ihmalkarlık gibi eksiklikler" nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 46'ya ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

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