İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak gün içindeki maçlar iptal edildi.

Politico'nun haberine göre, ismi açıklanmayan İspanyol yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

REE'nin X hesabından yapılan açıklamada, yeniden enerji tedariki için sürecin kademeli yürütüleceği, arzı sağlamak üzere çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola kesintinin sebebini araştırıyor.

El Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı aktarıldı.

İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Elektrik kesintisinin ardından İspanya'daki hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.

Kesintiye "voltajdaki dengesizlik" yol açmış olabilir

Portekiz yerel medyasında elektrik kesintilerinin ülke çapında yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, enerji kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki problemden" kaynaklandığına işaret edildi.

Açıklamada, voltajdaki dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği bildirildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının kesintinin nedenlerden olabileceği kaydedildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde metro istasyonunun kapatılmış olması dikkati çekti.

Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı.

Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Andorra ile İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgeleri de etkilendi

Andorra ile İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı enerji kesintisinden etkilenen bölgelerin arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı.

REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'daki kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği aktarıldı.

Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, X hesabından yaptığı açıklamada Komisyonun, kesintinin nedenini saptayabilmek için İspanya ve Portekiz hükümetleri ile temas halinde olduğunu belirtti.

Pinho, sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi için gerekli protokollerin uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), EFE'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığını ancak hizmetin geri döndüğünü ifade etti.

"Sakinler bulundukları yerde kalsın" çağrısı

BBC'nin haberine göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sakinlere mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları için çağrı yaptı.

Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Almeida, bazı otoyol tünellerinin de kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.

Almeida, sakinlerden yalnızca "gerçekten acil" durumlarda acil servisleri aramalarını istedi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun ardından, ülkede birçok bölgeye enerji sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre Portekiz'in Bölgesel Uyumdan sorumlu Bakan Yardımcısı Manuel Castro Almeida, yaptığı açıklamada Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin siber saldırıdan kaynaklanabileceğini ve bunun İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini belirtti.

İspanya'da tren seferleri durduruldu

El Pais'in haberine göre, Madrid'deki bazı noktalarda sorunlar çıkması nedeniyle istasyonlara takviye kuvvet gelmesi talep edildi.

İspanya Demir Yolları, X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm şirketlerin tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu ifade edildi.

Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı duyuruldu.

BBC'nin haberine göre Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), İspanya’nın enerji tedarikine yardımcı olunduğunu belirtti.

İspanya'nın bazı bölgelerinde elektrik sorunu çözülüyor

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), ülkenin bazı bölgelerindeki trafo merkezlerinde yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, elektrik sorununun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara devam edildiği aktaırldı.

İspanya'nın büyük elektrik şirketlerinden Endesa da Barselona şehrinin Maresme ve Garraf gibi bölgelerinde enerji sağlanmaya başlandığını kaydetti.

2006'da da Avrupa'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı.

15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar olmuş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı.

Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikli trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçların yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.